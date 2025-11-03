پخش زنده
معاون میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان گفت: مجموعهای از یافتههای باستان شناسی توقیفی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از مدیران و اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی در موزه منطقهای جنوب شرق رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صد او سیما ، مجتبی سعادتیان گفت : در این آئین، چهار شیء باستانی شاخص که توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) سازمان اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان در جنوب استان کشف و توقیف شده بود، پس از انجام مطالعات فنی و مرمتی، برای نخستینبار در قالب نمایشگاه رونمایی و در معرض دید عموم قرار گرفت.
معاون میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان افزود: ایناشیای فرهنگی نفیس و ارزشمند متعلق به حوزه فرهنگی جازموریان در منطقه سواحل مکران است که پس از طی مراحل قانونی، به ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تحویل شد.
وی گفت : این آثار تاریخی از نظر قدمت به حدود پنج هزار سال پیش باز میگردند که شامل پیکره مردی با موهای بافته شده از جنس سنگ صابون (کلریت)، پیکرهای از شیر غُرّان نیز از جنس سنگ صابون، پیکرک دیگر به شکل بُز مسبک که بر روی شاخهای آن نقش شکار بز و گوزن و در پشت آن نقش عقرب بهصورت ظریف و هنرمندانه حکاکی شده و در نهایت پلاک سنگی مزین به نقش عقاب است که در دو سوی آن دو مار پیتون نقش بستهاند.
سعادتیان افزود : وجود نقش مار پیتون بر روی این اثر، با شواهد باستانشناسی و سنگنگارههای کشفشده از جنوبشرق ایران همخوانی دارد و بیانگر آن است که این گونه جانوری در زیستبوم آن دوران حضور داشته است.
وی گفت : رواج چنین آثاری در حوزه فرهنگی جازموریان، نشاندهنده باورها، شیوه زندگی روزمره و نگرش مردمان آن روزگار به زندگی پس از مرگ است که از امروز در موزه منطقهای جنوبشرق کشور برای عموم به نمایش درآمده است.