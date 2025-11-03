سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس از کشف نزدیک به ۱۰ تن کود شیمیایی و مکمل تغذیه‌ای گیاهی غیرمجاز و تقلبی در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، کاووس همتی گفت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی در شیراز، گروه پایش و نظارت بر سم و کود این سازمان و نمایندگان اماکن و تعزیرات حکومتی با دستور مقام محترم قضائی از انبار نگهداری کالا‌های مذکور بازدید کردند.

وی ادامه داد: پس از بازرسی‌های فنی کارشناسان، نزدیک به ده تن انواع کود از جمله اسید هیومیک، دی آمونیوم فسفات و گوگرد گرانوله غیر مجاز و تقلبی کشف و به دستور قاضی، توقیف و جمع آوری شد.

سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: کشاورزان در موقع خرید مجوز‌های لازم و شماره ثبت کود را از طریق سامانه ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴ کنند

کاووس همتی افزود: کود‌های غیر مجاز می‌تواند تعادل عناصر غذایی خاک را بر هم زده و یا در گیاه بی‌اثر بوده، اما باعث آلودگی خاک شود.