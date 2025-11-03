هم زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پرچم گنبد و پوش ضریح مطهر امام رضا علیه السلام، به نشانه عزا، به رنگ سیاه در آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از آستان نیوز، امروز ۱۲ آبان با حضور جمعی از خادمان حرم مطهر رضوی و زائران و مجاوران، پرچم گنبد و پوش ضریح مطهر امام رضا (ع) به منظور ادای احترام و بزرگداشت مقام والای حضرت فاطمه (س)، تعویض شد.

در این مراسم که خدام آستان قدس رضوی و زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی حضور داشتند، پرچم سبزرنگ گنبد مطهر رضوی در فضایی مملو از غم و اندوه تعویض شد.

همچنین به مناسبت این ایام، از صبح امروز همۀ صحن‌ها و رواق‌ها، سقاخانه و گلدسته‌های حرم مطهر رضوی نیز سیاه‌پوش و پرچم‌ها و کتیبه‌های منقش به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا (س)، نصب شده است.

*برپایی مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) در حرم امام رضا (ع)

حرم مطهر رضوی برنامه‌های عزاداری و سوگواری خود را در این ایام از امروز آغاز کرده است و زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) می‌توانند در این برنامه‌ها حضور یابند.

هم زمان با فرارسیدن شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ویژه‌برنامه عزاداری و سوگواری به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با حضور عزاداران فاطمی، بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، در رواق امام خمینی (ره)، میزبان عزاداران فاطمی خواهد شد.

مراسم عزاداری با قرائت زیارت شریف امین‌الله و مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت حضرت مادر، با نوای مسعود پیرایش آغاز می‌شود و با سخنرانی حجت‌الاسلام سید اسماعیل حاتمی با موضوع فضایل و مناقب حضرت زهرا (س)، ادامه پیدا می‌کند.

در ادامه مراسم، عزاداری با نوحه‌سرایی مداح و ذاکر اهل‌بیت (ع)، حاج محمود کریمی ادامه پیدا می‌کند و همچنین حاضران در این مراسم برای دقایقی میهمان مرثیه‌سرایی و روضه‌خوانی مداحان و ذاکران آل الله، هادی الهی و امیر عارف، می‌شوند.

پایان‌بخش این مراسم قرائت حدیث کسا با نوای کاظم غلامشاهی، خواهد بود.