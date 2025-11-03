پخش زنده
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر تأثیر گسترده تحریمها بر نظام سلامت گفت: ادامه تحریمها موجب اختلال در تأمین دارو و تجهیزات شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست سالیانه کمیته هماهنگکننده کشوری پروژه صندوق جهانی مبارزه با سل، ایدز و مالاریا (CCM) که بهصورت آنلاین از شهر مقدس مشهد در آن حضور یافت، اظهار داشت: تحریمها نهفقط منابع مالی بلکه امکان تهیه بسیاری از اقلام حیاتی سلامت را نیز محدود کردهاند. بسیاری از کیتهای تشخیصی، داروها و تجهیزات مرتبط حتی با وجود تأمین بودجه داخلی بهدلیل تحریمها قابلیت خرید و واردات ندارند. در چنین شرایطی، نقش پروژه گلوبال فاند (صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا) فراتر از حمایت مالی است و بهعنوان تنها مجرای مؤثر برای تأمین اقلام حیاتی سلامت در کشور عمل میکند.
اختلال در زنجیره تأمین و تهدید سلامت عمومی
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه شدت تحریمها در سال جاری افزایش یافته است، گفت: حتی ورود کیتهای تشخیصی خریداریشده توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) بهعنوان شریک اجرایی طرح نیز با موانع و تأخیرهای ناشی از تحریم مواجه شده است. این اختلالها فرآیند تشخیص بهموقع بیماران، پیشگیری و درمان مناسب را با چالشهای جدی روبهرو میکند و میتواند سلامت عمومی را در سطح کشور و منطقه تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: در شرایطی که ایران تحت فشار تحریمهای چندلایه قرار دارد، تداوم همکاریهای بینالمللی بهویژه با نهادهایی مانند گلوبال فاند، نقش کلیدی در حفظ و تقویت زیرساختهای سلامت کشور دارد.
چالش پناهندگان و مسئولیت منطقهای ایران
رئیسی در ادامه سخنان خود با اشاره به میزبانی گسترده جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان گفت: حدود ۲۵ درصد بیماران مبتلا به سل و ۲۰ درصد موارد مالاریا در کشور از میان جمعیت پناهندگان هستند. این موضوع فشار قابلتوجهی بر نظام سلامت وارد کرده و ارائه خدمات بهداشتی منظم به این گروهها برای حفظ سلامت عمومی در سطح ملی و منطقهای ضروری است.
وی تأکید کرد: با وجود محدودیت منابع و شرایط تحریم، برنامه کنترل سل در میان پناهندگان ادامه دارد و در صورت تأمین حمایتهای لازم، ایران میتواند نقش مؤثری در کنترل بیماریهای واگیر در منطقه ایفا کند.
معاون بهداشت با قدردانی از تلاش همه نهادهای همکار در اجرای پروژه گفت: موفقیت برنامههای ملی کنترل بیماریهای واگیر حاصل هماهنگی میان بخشهای مختلف دولتی، خصوصی، دانشگاهی، سازمانهای مردمنهاد، سازمان زندانها، سازمان بهزیستی و نهادهای بینالمللی مانند UNDP و WHO است و استمرار این همکاریها تضمینکننده حفظ سلامت عمومی و تداوم دستاوردهای کشور در مقابله با بیماریهای واگیر خواهد بود.
نشست سالیانه و مشورتی پروژه گلوبال فاند ایدز، سل و مالاریا از ۷ تا ۹ آبانماه ۱۴۰۴ در شهر ساری، استان مازندران برگزار شد.
در این نشست، اعضای کمیته هماهنگکننده کشوری (CCM) شامل رئیس و جانشین رئیس کمیته، معاون کمیته (محمدمهدی گویا)، نمایندگان وزارتخانههای کشور، امور خارجه و دادگستری، سازمان زندانها، سازمان بهزیستی، بخش خصوصی، دانشگاهی، NGO ها، نمایندگان جوانان و بیماران و همچنین نمایندگان دفاتر بینالمللی UNDP، UNICEF، UNAIDS و WHO حضور داشتند.
همچنین برخی از مسئولان بینالمللی پروژه از جمله Dr. Enkhjin Bavu (مدیر پروژه گلوبال فاند در ایران)، Mr. Nayeem Chowdhury (مسئول تیم ارزیاب کشور ایران)، Ms. Anna Carrasco (رابط CCM HUB)، و Professor Chackroun (رئیس حوزه انتخابیه مدیترانه شرقی) بهصورت آنلاین در جلسه شرکت کردند.
کمیته هماهنگکننده کشوری (CCM) سازوکاری ملی در کشورهای دریافتکننده کمک از صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا (Global Fund) است که با مشارکت نهادهای دولتی، دانشگاهی، سازمانهای مردمنهاد، بخش خصوصی، نمایندگان بیماران و سازمانهای بینالمللی تشکیل میشود. این کمیته وظیفه هماهنگی، نظارت و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای طرح های ملی مرتبط با گلوبال فاند را بر عهده دارد. ریاست کمیته CCM در جمهوری اسلامی ایران بر عهده علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.