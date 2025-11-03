به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: حذف مراحل حضوری، نیاز نداشتن به مدرک کاغذی، انتخاب آزاد بازه زمانی و ساده‌تر شدن کار برای کسانی که قصد ارائه نامه تمکن به دانشگاه یا سفارت دارند، سبب شده خدمات بازار سرمایه در این حوزه سریع‌تر، شفاف‌تر باشد.

اطلاعات ثبت شده حاکی از آن است که در اولین ماه پاییز سال جاری، از تعداد ۴۰۸ گواهی تمکن مالی الکترونیک صادر شده، ۹۵ درخواست برای «صورت وضعیت دارایی» و ۳۱۳ درخواست برای «گواهی خلاصه معاملات» بوده است.

از ابتدای فرآیند الکترونیکی شدن صدور گواهی تمکن مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴، مجموعا ۱۹ هزار و ۹۱۵ گواهی تمکن مالی الکترونیک صادر شده که ۱۶ هزار و ۱۹۰ درخواست به «صورت وضعیت دارایی» و ۳ هزار و ۷۲۵ درخواست به «گواهی خلاصه معاملات» اختصاص پیدا کرده است.

بر پایه این گزارش، صدور گواهی تمکن مالی برای «دریافت خدمات کنسولی جهت اقامت در سایر کشور‌ها و اثبات توان مالی دانشجویان برای پرداخت شهریه دانشگاه‌های بین‌المللی» از جمله مزیت‌های الکترونیکی شدن این خدمت است.

بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سهامداران سجامی شده می‌توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه (سامانه Dara)، به آدرس dara.csdiran.ir «بخش میز خدمت الکترونیک»، با انتخاب نوع گواهی مورد نیاز خود، درخواست خود را ثبت کرده و نسخه الکترونیکی و مورد تایید صورت وضعیت دارایی خود را دریافت کنند.

افزون بر این، با توجه به این که درخواست در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه (Dara) ثبت می‌شود، نیازمند ارائه هیچ مدرکی نیست و شخص می‌تواند نامه صورت وضعیت دارایی را برای یک تاریخ مشخص در گذشته، درخواست کند.

همچنین تعیین بازه زمانی خلاصه گردش معاملات، انتخابی و به انتخاب شخص است. مبلغ قید شده در صورت وضعیت دارایی شامل ارزش همه سهام متعلق به شخص، با کسر سهام وثیقه یا سهام مسدود شده شخص است.