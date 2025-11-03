به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دانش آموزان گلستانی در آستانه سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شهداء همصدا شدند و با برگزاری برنامه های مختلف اعلام کردند مسیر استکبار ستیزی ملت ایران متوقف نخواهد شد.

در گنبدکاووس دانش آموزان در یادواره شهدای دانش آموزی این شهر گفتند ادامه دهنده راه و آرمانهای شهدا هستند.

در آزادشهر هم دبیرستان پسرانه شاهد این شهر محفلی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموزی بود.

در مدارس کلاله هم زنگ مبارزه با استکبار در فضایی پرشور و حماسی با یادآوری نقش آگاهانه نسل جوان و نوجوان در مقابله با ظلم و سلطه گری استکبار جهانی طنین انداز شد.