با پرداخت کامل معوقات و اجرای احکام جدید از آبان ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴، دو مرحله از طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر مبنای ماده ۲ آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان، صندوقهای بازنشستگی مکلفاند در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حقوق بازنشستگی مشمولان را با رعایت قوانین مربوطه، متناسبسازی کنند. طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی اجرایی شد. در این چارچوب، متناسبسازی علاوه بر ۲ سال اخیر در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد داشت؛ این فرایند باید به شکلی اجرا شود که در پایان سال سوم، ۹۰ درصد افت ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری جبران شود.
از آبان سال ۱۴۰۳ و آغاز دوره مدیریت جدید سازمان، اجرای این قانون به عنوان مطالبه بازنشستگان و مستمری بگیران در دستور کار قرار گرفت و احکام متناسبسازی مربوط به سال ۱۴۰۳ صادر و در همان ماه عملیاتی شد و به طور مستمر ادامه پیدا کرد. مابهالتفاوت متناسب سازی حقوق ۱۴۰۳ در اردیبهشت سال جاری برای کلیه مشمولین پرداخت و از همان ماه متناسبسازی ۱۴۰۴ نیز محاسبه، عملیاتی و پرداخت مستمریها بر این اساس اجرایی شد.
در نهایت علیرغم محدودیتهای تامین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی کشور، پس از تامین منابع مالی لازم بویژه وصول مطالبات سازمان از دولت، پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ (حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان) نیز از ۱۲ شهریور تا ۱۲ آبان سال جاری پرداخت و تسویه شد تا بدین ترتیب پرونده گام اول و دوم متناسب سازی برای حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی به طور کامل بسته شود.
رشد بیسابقه حقوق مستمریبگیران علیرغم محدودیتهای مالی
با یادآوری این موضوع که متناسبسازی در هیچ کدام از صندوقهای بازنشستگی به معنای پرداخت مبلغ ثابت به کلیه مستمری بگیران نیست و طبق اصول محاسبات بیمه و با لحاظ مستمری هر فرد اجرا میشود.
همچنین با توجه به اینکه طبق قانون، حداقل بگیران (کسانی که با توجه به مدت سابقه و دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مستمری آنان کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال برقراری بوده و مطابق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تا آن سطح ترمیم شده است) مشمول متناسب سازی نیستند، با پیگیریهای بعمل آمده و مجوزهای اخذ شده در سال گذشته، ماهانه مبلغی به عنوان «کمک به حفظ قدرت خرید ۱۴۰۳» پرداخت شد.
لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۴ بن معیشت بازنشستگان با ۵۰ درصد افزایش، به۶۰۰ هزار تومان، حق عائلهمندی با ۵۰ درصد افزایش به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق اولاد (بهازای هر فرزند) با ۱۰۰ درصد افزایش، یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان است.
خروجی نهایی متناسبسازی و افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی، افزایش قابل توجه مجموع مستمری و متناسب سازی ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ را به طور میانگین حدود ۵۶ درصد رشد نشان میدهد که بالاترین درصد افزایش در مقایسه با شاغلین و سایر صندوقهای بازنشستگی بوده است.
ماهانه بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان متناسبسازی ۱۴۰۴ و بیش از ۲۲۰۰ میلیاردتومان بابت متناسبسازی افزایش یافته سال گذشته پرداخت و در فیش حقوقی مستمری بگیران درج میشود و به این ترتیب هزینه ماهانه متناسبسازی سال جاری حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان است.