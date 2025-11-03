الحاق ۷۲ هزار هکتار زمین برای توسعه مسکن در کشور
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، از الحاق بیش از ۷۲ هزار هکتار زمین از زمان اجرای قانون جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: این میزان زمین از طریق مصوبات مراجع مختلف شهری برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، از الحاق ۷۲ هزار و ۱۸۱ هکتار زمین برای اجرای قانون جهش تولید مسکن از زمان ابلاغ آن تاکنون خبر داد.
وی گفت: این اراضی از طریق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیونهای ماده ۵، کارگروههای زیربنایی و شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها به محدوده شهرها اضافه شده است.
به گفته کاظمیان، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بهتنهایی ۴۰ هزار هکتار زمین را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب کرده که ۱۹ هزار و ۹۸ هکتار آن به احداث شهرکها و شهرهای جدید اختصاص دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: استان یزد با الحاق یکهزار و ۸۶۰ هکتار زمین بیشترین سهم در احداث شهرکهای جدید را دارد و استان سیستان و بلوچستان نیز با ۲ هزار و ۲۲۸ هکتار در صدر استانهای کشور در زمینه الحاق به شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در مقایسه با طرح اقدام ملی مسکن که طی آن ۴ هزار و ۷۰۹ هکتار زمین مصوب شده بود، طرح نهضت ملی مسکن رشد چندبرابری در تأمین زمین داشته است.
کاظمیان با اشاره به سیاست دولت در تسهیل الحاق اراضی در شهرهای کوچک گفت: از سال ۱۴۰۰ مقرر شد مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت نهایی تلقی شود.
بر اساس این مصوبه، تاکنون ۲۴ هزار و ۱۷۹ هکتار زمین به محدوده شهرهای کوچک کشور الحاق شده تا امکان ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد فراهم شود.
وی افزود: بخشی از زمینهای مورد نیاز نیز از طریق تغییر کاربری و افزایش تراکم در محدوده شهرها تأمین شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: عملکرد کمیسیونهای ماده ۵ در زمینه تعیین تکلیف اراضی مازاد دولتی در محدوده شهرها نیز ۸ هزار و یک هکتار بوده است.
کاظمیان تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن و تأمین مسکن پایدار برای اقشار مختلف جامعه انجام شده است.
او در پایان با اشاره به اهمیت تأمین زیرساختهای خدماتی و رفاهی در مناطق الحاقشده، بر لزوم توجه همزمان به کیفیت زندگی ساکنان و پایداری شهری تأکید کرد.