اجرای دورههای آموزشی ستاد امر به معروف با محوریت ارتقای آگاهیهای اجتماعی
هدف از اجرای دورههای آموزشی حضوری و مجازی به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر یادگیری مهارتهای فرهنگی، ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی و تقویت روحیه مطالبهگری در میان اقشار مختلف بهویژه نسل جوان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان کشور با تسخیر لانه جاسوسی، برگ زرینی در تاریخ مبارزه با استکبار جهانی رقم زدند و انتقال این مفاهیم و آموزههای تاریخی به نسل امروز، اقدامی مهم برای استمرار فرهنگ انقلابی و حفظ بنیانهای نظام اسلامی به شمار میآید.
حجت الاسلام شهریاری افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره یادگیری و آموزش را در زمره تکالیف دینی مؤمنان دانسته و فرمودهاند که امر به معروف و نهی از منکر همچون نماز، یادگرفتنی است و بر همین اساس، آشنایی مردم بهویژه نسل جوان با مفاهیم دینی و اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد داشت.
وی گفت: مطابق با قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴، آموزش و ترویج از محورهای اصلی این قانون است و در همین راستا، ستاد امر به معروف برنامههای آموزشی متنوعی را در دو بخش حضوری و مجازی تدارک دیده است.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی افزود: برنامههای حضوری این ستاد، ویژه کارکنان دستگاهها، مدارس و اقشار مختلف مردمی در حال برگزاری است و همچنین آموزشهای مجازی از طریق بسترهای اینترنتی و پیامرسانها بهصورت گسترده در دسترس عموم قرار دارد.
حجت الاسلام شهریاری گفت: فضای مجازی بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای آموزشی مورد توجه قرار گرفته و محتوای آموزشی متناسب با نیازهای روز جامعه در آن ارائه میشود.
وی افزود: ستاد امر به معروف تأکید دارد که هر نوع رفتار خلاف قانون و شرع، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، مشمول پیگرد قانونی است و آحاد مردم باید نسبت به پیامدهای رفتاری خود در شبکههای اجتماعی آگاه باشند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی گفت: اصل ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب یا سایر رفتارهای مغایر با ارزشهای اسلامی را مصداق نقض قانون دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است و ازاینرو، آگاهی از قوانین و آموزشهای لازم میتواند از بروز تخلفات و آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند.
حجت الاسلام شهریاری افزود: آموزشِ صحیح، راه ورود مؤثر در عرصههای فرهنگی و اجتماعی را هموار میسازد و یک فرد آموزشدیده میتواند با تشخیص شیوه درست گفتوگو و تذکر، در مسیر ارشاد و اصلاح جامعه نقشآفرینی کند.
وی گفت: علاقهمندان میتوانند برای شرکت در دورهها از طریق دو درگاه اینترنتی setad-abm.ir و amoozeshabm.ir اقدام کنند و ثبتنام در دورهها علاوه بر کسب آموزشهای لازم، در پرونده خدمتی کارمندان دولت قابل محاسبه است و متقاضیان همچنین میتوانند در پیامرسان «ایتا» از طریق صفحه آموزشایبیام به اطلاعات و محتوای دورهها دسترسی پیدا کنند.