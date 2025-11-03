به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیئت اسکیت شهرستان اسدآباد گفت:فردا همزمان با سراسر کشور دانش آموزان و اسکیت سواران شهرستان اسدآباد نیز در راهپیمایی حضور خواهند داشت.

رسول ایمانی افزود:یوم الله ۱۳ آبان نماد استکبار ستیزی و شکست ناپذیری ملت ایران در برابر استکبار جهانی است. روزی که جوانان فداکار ایران اسلامی با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران به جهانیان ثابت نمودند با اتکا به قدرت ایمان می‌توان هر بیگانه به ظاهر قدرتمندی را به زانو در آورد.

وی یادآور شد: فردا از میدان دانشگاه تا مقابل دفتر امام جمعه شهرستان بیش از ۵۰ نفر از اسکیت سواران شهرستان اسدآباد با حضور در راهپیمایی بار دیگر تاکید می‌کنند که ما ملت ایران همچنان ایستاده‌ایم.