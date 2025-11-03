پخش زنده
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ثبت رکوردی جدید در برداشت گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از روابطعمومی شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی صبح امروز (دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴) در نشست روسای روابطعمومی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران که به میزبانی شرکت نفت و گاز پارس برگزار شد، از ثبت رکوردی جدید در برداشت روزانه گاز در میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد و گفت: رکورد تاریخی تولید روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی شکسته شد و به عدد ۷۱۸ میلیون مترمکعب رسید.
وی با اشاره به اینکه ایران دارای دومین ذخیره گازی دنیا است، افزود: ایران بعد از آمریکا و روسیه، در سومین جایگاه تولیدکننده گاز دنیا قرار دارد که این افزایش ظرفیت تولید گاز از جمله بزرگترین دستاوردهای اقتصادی و اجرایی کشور به شمار میرود، اما علیرغم این جایگاه، در رتبه چهارم بزرگترین مصرفکنندگان گاز در دنیا به شمار میرویم.
دهقانی گفت: در روزهای اخیر با به تولید رسیدن سه حلقه چاه در مرزیترین نقاط میدان مشترک پارس جنوبی، بیش از ۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید روزانه گاز در کشور افزوده شد که ثمره ماهها تلاش نیروهای متخصص این شرکت است.
وی به افزایش تعداد دکلهای حفاری در میدانهای گازی خلیج فارس نیز اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته، ۶ دستگاه دکل عملیاتی به دکلهای حفاری فعال در طرحهای این شرکت اضافه شده و مجموع دکلها را به ۱۰ دستگاه افزایش داده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: به واسطه فعالیتهای انجامشده در یک سال گذشته ۲۵ میلیون مترمکعب ظرفیت گازی در میدان پارس جنوبی خلق شده است که با تکمیل ۶ حلقه چاه دیگر تا پایان سال جاری، این رقم به حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد.