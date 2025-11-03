سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: رویداد فرهنگی «هه‌لپه‌رکی» (رقص کردی) شهرستان بانه به‌عنوان نهمین رویداد گردشگری استان کردستان، در سطح استانی و در فهرست رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پویا طالب‌نیا امروز گفت : بر اساس گواهی‌نامه صادره از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این رویداد در راستای تحقق راهبرد ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد‌ها در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با شماره ۲۰۴۱۹۱۱۰۵ در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسید.

سرپرست میراث‌فرهنگی کردستان افزود: جشنواره هه‌لپه‌رکی (رقص کردی) هر ساله در بازه زمانی هفتم تا نهم خردادماه در شهرستان بانه برگزار می‌شود و یکی از آئین‌های فرهنگی و گردشگری شاخص مردم کردستان به‌ شمار می‌رود.

وی گفت : با ثبت این رویداد، شمار رویداد‌های گردشگری ثبت‌شده استان کردستان به ۹ مورد رسیده است که شامل دو رویداد بین‌المللی (مراسم عروسی پیرشالیار، مراسم کومسا)، چهار رویداد ملی (جشن بزرگ نوروز سنندج، نوروز تنگیسر، نوروز زمستانه و جشنواره توت‌فرنگی سنندج در روستای شیان)، دو رویداد استانی (مراسم هزاردف پالنگان و هه‌لپه‌رکی بانه) و یک رویداد محلی (جشنواره انگور حسن‌آباد یاسوکند بیجار) است و جشنواره گلاب‌گیری بانه نیز در مرحله ثبت قرار دارد.

طالب‌نیا افزود : ثبت این رویداد‌ها گامی موثر در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی و گردشگری کردستان و توسعه گردشگری مبتنی بر فرهنگ بومی به‌شمار می‌رود.