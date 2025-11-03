امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مشکلات تامین نهاده دام در سامانه بازارگاه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲- ۱۶:۳۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بی‌ثباتی قیمت برنج
بی‌ثباتی قیمت برنج
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
خبرهای مرتبط

نهاده‌های دامی با قیمت دو برابر در بازار آزاد یافت می‌شود

ورود بیش از یک میلیون و دویست هزار تن نهاده دامی از بندر امام خمینی به کشور

تخلیه و بارگیری بیش از یک میلیون تن نهاده دامی در بندر امام خمینی

توزیع جو دولتی بین عشایر دنا و مارگون

توزیع ۶۱ هزار تُن نهاده دامی در آذربایجان شرقی

برچسب ها: نهاده دام ، خوراک دام
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 