رئیس اورژانس البرز در آستانه فصل سرد سال نسبت به خطرات گاز بی‌بو و بی‌رنگ منوکسیدکربن هشدار داد و بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مهدوی گفت: هر سال با سرد شدن هوا، مواردی از مسمومیت و حتی مرگ بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن در استان گزارش می‌شود. این گاز حاصل احتراق ناقص سوخت در وسایل گرمایشی است و در صورت تهویه نامناسب، می‌تواند در مدت کوتاهی منجر به خفگی شود.

مهدوی با تأکید بر اینکه پیشگیری مهم‌ترین راهکار مقابله با این خطر است، افزود: شهروندان باید پیش از روشن کردن بخاری، شومینه و آبگرمکن، از سلامت دودکش‌ها و خروج صحیح گاز‌های حاصل از احتراق اطمینان حاصل کنند. سرد بودن بدنه دودکش، نشانه مسدود بودن مسیر خروج دود است که می‌تواند خطرساز باشد.

رئیس اورژانس البرز ضمن اشاره به برخی اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت:وسایل گرمایشی و گازسوز باید توسط سرویس‌کاران مجاز نصب و هر ساله سرویس شوند. شعله بخاری باید آبی‌رنگ باشد؛ رنگ نارنجی یا زرد نشانه احتراق ناقص و تولید گاز سمی است. تهویه مناسب محیط‌های بسته بسیار مهم است و حتی در هوای سرد باید دریچه یا روزنه‌ای برای ورود هوای تازه باز باشد. روشن گذاشتن خودرو در پارکینگ بسته یا نیمه‌بسته به‌هیچ عنوان مجاز نیست. در صورت بروز علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف، خواب‌آلودگی یا بی‌قراری، افراد باید فوراً محیط را ترک کرده، دستگاه گازسوز را خاموش و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

مهدوی تأکیدکرد: مسمومیت با منوکسیدکربن یک تهدید جدی، اما قابل پیشگیری است. رعایت اصول ایمنی ساده می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث تلخ جلوگیری کرده و زمستانی ایمن و بدون حادثه را برای خانواده‌ها رقم بزند.