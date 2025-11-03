پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر یزد بر لزوم هوشیاری مردم و حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عزیز الله سیفی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان با اشاره به سه واقعه تاریخی که این روز را ماندگار کرده است، گفت: ۱۳ آبان یادآور سه رخداد مهم در تاریخ معاصر ایران است؛ نخست، تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به ترکیه، دوم، شهادت جمعی از دانشآموزان و دانشجویان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در جریان اعتراض به رژیم ستمشاهی، و سوم، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ که امام راحل آن را انقلاب دوم نامیدند. هر سه حادثه، نقطه عطفی در مسیر بیداری، استقلال و عزت ملت ایران بوده است.
وی افزود: اسناد بهدستآمده از لانه جاسوسی نشان داد که سفارت آمریکا نهتنها یک مرکز دیپلماتیک، بلکه پایگاه طراحی توطئه علیه انقلاب اسلامی بود. دانشجویان پیرو خط امام با اقدام انقلابی خود، پرده از چهره واقعی استکبار جهانی برداشتند و نقشههای آنان را برای سرنگونی نظام نوپای اسلامی نقش بر آب کردند.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به جنگ رسانهای و تلاش دشمن برای دوقطبیسازی در جامعه اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی میکوشند از طریق ایجاد دوقطبیهای فرهنگی و اجتماعی، مردم را در برابر یکدیگر قرار دهند. از مسئله حجاب گرفته تا مباحث هستهای و سیاسی، تلاش میکنند فضای کشور را دوگانه و متشنج کنند تا روحیه وحدت و همدلی ملت را تضعیف نمایند.
وی ادامه داد: متأسفانه گاهی برخی مسئولان نیز ناآگاهانه به این روند دامن میزنند، در حالیکه این رفتارها میتواند اعتماد مردم به نظام را هدف قرار دهد.
سیفی تأکید کرد: دشمنان با دقت در حال رصد جامعه ایران هستند تا ببینند آیا این دوقطبیسازیها بر مردم، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، تأثیر گذاشته یا خیر. به همین دلیل، ۱۳ آبان امسال آزمونی برای نمایش وحدت ملی و هوشیاری ملت ایران در برابر جنگ روانی دشمن است.
وی خاطرنشان ساخت: انتظار من بهعنوان نماینده مردم شریف یزد این است که همچون همیشه، مردم، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان عزیز، با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر دشمنان انقلاب و نظام اسلامی را مأیوس کنند و نشان دهند که ملت ایران همچنان پای آرمانهای امام، انقلاب و ولایت ایستاده است.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد افزود: ملت ما بارها ثابت کردهاند که در برابر فشارها، تحریمها و توطئهها عقبنشینی نمیکنند و با اتحاد و ایمان، راه انقلاب اسلامی را ادامه خواهند داد.