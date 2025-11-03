پخش زنده
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مازندران از برگزاری چهارمین جشنواره شعر علوی با محوریت نامه ۳۱ نهجالبلاغه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مازندران از برگزاری چهارمین جشنواره شعر علوی با محوریت نامه ۳۱ نهجالبلاغه در این استان خبر داد و گفت مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.
دکتر عبدالرضا بابایی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت: «چهارمین جشنواره شعر علوی از سری برنامههای علمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت به میزبانی دانشگاه آزاد استان مازندران در واحد ساری برگزار میشود.»
وی با اشاره به محوریت این دوره از جشنواره افزود: «محور جشنواره امسال نامه ۳۱ نهجالبلاغه خواهد بود و علاقهمندان میتوانند در سه بخش دانشگاهیان، دانشآموزان و عموم مردم شرکت کنند. همچنین امسال بخش جدید «طبریسرایی» نیز به جشنواره اضافه شده است.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مازندران در مورد زمانبندی جشنواره گفت: «این جشنواره از ۱۳ رجب آغاز و تا نیمه شعبان ادامه خواهد داشت و علاقهمندان میتوانند آثار خود را در تاریخ ذکر شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.»
این جشنواره که از سلسله برنامههای علمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت است، فرصتی برای تجلی مضامین علوی و سیره امام علی(ع) در قالب شعر و ادبیات است و افزوده شدن بخش طبریسرایی، جلوهای بومی و محلی به این رویداد فرهنگی بخشیده است.