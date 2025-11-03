پخش زنده
تقویت همبستگی اجتماعی و حفظ هویت ایرانیـاسلامی از اولویتهای حوزه فرهنگ عمومی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه شاهین شهر در جلسه شورای فرهنگ عمومی، بر اهمیت ترویج ارزشهای اخلاقی، مسئولیتپذیری اجتماعی و تقویت مشارکت مردمی در امور فرهنگی تأکید کرد.
حجت السلام قاسم باقریان ارتقای سواد رسانهای، تلاش برای افزایش کمی و کیفی گفتوگوی بیننسلی و توجه به نقش خانواده و آموزش و پرورش در شکلگیری رفتارهای فرهنگی آینده مهم برشمرد و افزود: رعایت قانونمداری، تقویت همبستگی اجتماعی و حفظ هویت ایرانیـاسلامی از اولویتهای اصلی حوزه فرهنگ عمومی است.