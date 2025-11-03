به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه شاهین شهر در جلسه شورای فرهنگ عمومی، بر اهمیت ترویج ارزش‌های اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت مشارکت مردمی در امور فرهنگی تأکید کرد.

حجت السلام قاسم باقریان ارتقای سواد رسانه‌ای، تلاش برای افزایش کمی و کیفی گفت‌وگوی بین‌نسلی و توجه به نقش خانواده و آموزش و پرورش در شکل‌گیری رفتار‌های فرهنگی آینده مهم برشمرد و افزود: رعایت قانون‌مداری، تقویت همبستگی اجتماعی و حفظ هویت ایرانی‌ـ‌اسلامی از اولویت‌های اصلی حوزه فرهنگ عمومی است.