به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این مراسم ضداستکباری در کرمان ساعت ۹ از میدان بسیج تا مصلی امام علی آغاز می‌شود و آیت الله سید احمد خاتمی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری سخنران مراسم است.

به علت همزمانی ۱۳ آبان با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مراسم امسال با حضور هیات‌های مذهبی و برگزاری عزاداری همراه است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان گفت: همزمان با بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، در مسیر راهپیمایی این روز در شهر کرمان، محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۶ صبح در مسیر میدان بسیج به سمت شمال، خیابان پاسداران از حدفاصل سه راهی تامین اجتماعی واقع در خیابان کارگر در شرق و سه راه ارتش در غرب، بلوار شهید عباسپور از سمت میدان عاشورا بسته خواهد بود.

سرهنگ رضایی با اشاره به ممنوعیت توقف وسایل نقلیه از ساعت ۲۴ شب قبل در این محدوده تاکید کرد: شهروندانی که قصد تردد در مسیر شمال به جنوب بلوار شهید عباسپور به سمت میدان بسیج و خیابان ابوحامد و شریعتی را دارند، می‌توانند از میدان عاشورا به سمت خیابان شهید اسماعیل هنیه (مصلی) و سه راه تامین اجتماعی و تقاطع مهدیه و درنهایت چهار راه ابوحامد تردد کنند.

وی اضافه کرد: تردد در مسیر یک‌طرفه خیابان شهید کامیاب به سمت میدان بسیج و تقاطع پاسداران و میدان عاشورا نیز باید از مسیر جایگزین خیابان ابوحامد- بلوار پلیس جنب بیمارستان پیامبر اعظم - سه راه تامین اجتماعی - خیابان اسماعیل هنیه (مصلی) و نهایتا میدان عاشورا انجام شود.

رییس پلیس راهور استان گفت: مراجعان به شهرداری کرمان در میدان شورا باید از درب بلوار پلیس، مراجعان به استانداری و فرمانداری نیز باید از درب خیابان شهید کامیاب و مراجعان به شرکت برق نیز باید از درب خیابان ارتش تردد کنند.

۱۳ آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به دلیل سه اتفاق در اذهان دانش آموزان و عموم مردم ماندگار شده است.

عده‌ای از دانش‌آموزان مبارز و بیدار در آبان ۱۳۵۷ علیه رژیم پهلوی برخاستند و جان خود را در راه کشور تقدیم کردند، هرچند که تلخی واقعه کشتار جمعی دانش‌آموزان تهرانی پس از سال‌ها هنوز هم حس می‌شود، اما نقش تاثیرگذار و مقاومت این افراد در پیروزی انقلاب اسلامی گرامی و مبارک است.

۱۳ آبان همچنین سالروز تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ و تسخیر سفارت آمریکا (لانه جاسوسی) در سال ۱۳۵۸ است.