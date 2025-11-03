

وی با بیان اینکه درخواست دارم که به جامعه ورزشی پومسه بیشتر توجه شود گفت: این رشته زیربنای رشد و موفقیت تکواندو است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، موسوی نیا سرمربی البرزی تیم ملی با حضور در سیمای البرز برنامه ورزش البرز با اشاره به برگزاری مسابقات بین المللی تکواندو در کشور بحرین گفت: تمام قدرت‌های آسیا در این دوره از مسابقات شرکت داشتند ایران در این دوره از مسابقات در بازی اول با تیم کره روبه رو شد، کره در دو قسمت از ایران باخت.وی با بیان اینکه درخواست دارم که به جامعه ورزشی پومسه بیشتر توجه شود گفت: این رشته زیربنای رشد و موفقیت تکواندو است.

وی با اشاره به تمرین‌های سه وعده در روز بازیکنان تیم ملی تکواندو در برنامه زنده ورزش البرز مطرح کرد: احساس غرور و سربلندی در مسابقات ملی تکواندو در بحرین با موفقیت ورزشکاران و مدال آوران طلا به ما دست داد اولین مدال طلا را تیم تکواندو در این دوره از مسابقات کسب کرد و به نوبه خود امید و روحیه را برای دیگر اعضای تیم ایجاد کرد.