به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش سبزوار گفت: این مجموعه کتاب‌ها در موضوعات مختلف کودک و نوجوان، مذهبی، علوم انسانی، ریاضی و تجربی، کمک آموزشی و دیگر رشته‌های علمی است که از طریق رایزنی‌ها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به آموزش و پرورش سبزوار اهدا شده است.

حسین خدایی افزود: بخشی از این کتاب‌ها در کافه کتاب کانون فرهنگی تربیتی اندیشه مورد بهره برداری دانش آموزان و فرهنگیان قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: چندین باشگاه کتابخوانی با هدف افزایش سرانه مطالعه و فرهنگ کتابخوانی در بین نوجوانان و جوانان این شهرستان فعالیت دارند.