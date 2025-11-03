پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از وجود حدود ۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق در حاشیه شهرهای استان خبر داد و گفت: مصرف این انشعابات معادل ۱۲۰ مگاوات است و موجب آسیب به شبکه و کاهش درآمد شرکت میشود.
اکبر حسنبکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، درگفتگو با خبرگزاری صدا وسیما، با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان و توسعه ساختوسازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها گفت: یکی از چالشهای مهم شرکت توزیع، استفاده از برقهای غیرمجاز در مناطق حاشیهای است که عمدتاً به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی برای ساختوساز به وجود آمدهاند.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از ساختوسازهای غیرمجاز بدون نظارت دستگاههای متولی انجام میشود و ساکنان این مناطق برای تأمین برق خود، از انشعابات غیرمجاز استفاده میکنند. شرکت توزیع با همکاری دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی، بهطور مستمر نسبت به شناسایی و جمعآوری این انشعابات اقدام میکند.
حسنبکلو با بیان اینکه مقابله با برقهای غیرمجاز اقدامی کوتاهمدت است، اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از این افراد در منازل خود ساکن هستند، جمعآوری انشعابات بهتنهایی پاسخگو نیست و نیاز به راهکار قانونی دارد. بر همین اساس، وزارت نیرو در تلاش است تا در قانون بودجه سال آینده، مجوز واگذاری انشعاب رسمی به ساکنان داخل محدوده حاشیهای لحاظ شود تا مشکل بهصورت اصولی حل شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در تشریح ابعاد این معضل گفت: در شهرهای اطراف تهران حدود ۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده که هر یک بهطور میانگین دو کیلووات مصرف دارند. این میزان معادل حدود ۱۲۰ مگاوات مصرف برق است که نهتنها موجب خسارت به شبکه میشود، بلکه باعث کاهش درآمد شرکت نیز شده است.
وی درباره برنامههای شرکت در زمینه هوشمندسازی شبکه برق افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده و تا پایان سال نیز ۴۰ هزار کنتور دیگر برای مشترکان پرمصرف تعویض خواهد شد. با اجرای این طرح، تعداد کنتورهای هوشمند استان به ۳۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.