رأی مثبت ۸۲ درصدی مردم ایلام به رویداد ملی «ایرانجان، ایلام ایران»
مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایلام در گفتوگو با هفته نامه جام جم از رضایت ۸۲ درصدی مردم استان از رویداد ملی «ایران جان»، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ناصر بهرام گفت: براساس نظرسنجیهای انجامشده، ۸۲ درصد از مردم استان از برگزاری رویداد ملی «ایرانجان، ایلام ایران» رضایت داشتهاند.
بهرام با اشاره به دستاوردهای این رویداد گفت: به لطف برگزاری «ایرانجان» در ایلام، بسیاری از ظرفیتهای مغفولمانده استان در حوزههای مختلف از جمله: منابع طبیعی، گردشگری، نفت و گاز، راهسازی و توسعه زیرساختها مورد توجه قرار گرفت و بنبستهای توسعهای استان شکسته شد.
وی افزود: پیگیری راهاندازی منطقه آزاد مهران و بهبود وضعیت بهداشت و درمان استان از دیگر نتایج مهم این رویداد ملی است.
مدیرکل صدا و سیمای ایلام با بیان این که استقبال گسترده مردم انگیزه ادامه این مسیر را دوچندان کرده است، تصریح کرد: تصمیم داریم هر ماه با حضور در یکی از شهرستانهای استان، ضمن انعکاس مطالبات مردم، ظرفیتها و توانمندیهای محلی را از قاب رسانه به نمایش بگذاریم.
بهرام با تأکید بر این که «ایرانجان» میوه شیرین تحول در مسیر عدالتگستری و هویتمحوری است، گفت: پس از موفقیت طرح ایران جان در سطح ملی، اجرای استانی آن آغاز شده و تاکنون ظرفیتهای شهرستانهای دهلران و هلیلان معرفی شده است.
وی اضافه کرد: سایر شهرستانهای استان نیز در برنامههای آینده مورد توجه و پوشش رسانهای قرار خواهند گرفت.