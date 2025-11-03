به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام ؛ ناصر بهرام گفت: براساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، ۸۲ درصد از مردم استان از برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان، ایلام ایران» رضایت داشته‌اند.

بهرام با اشاره به دستاورد‌های این رویداد گفت: به لطف برگزاری «ایران‌جان» در ایلام، بسیاری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان در حوزه‌های مختلف از جمله: منابع طبیعی، گردشگری، نفت و گاز، راه‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گرفت و بن‌بست‌های توسعه‌ای استان شکسته شد.

وی افزود: پیگیری راه‌اندازی منطقه آزاد مهران و بهبود وضعیت بهداشت و درمان استان از دیگر نتایج مهم این رویداد ملی است.

مدیرکل صدا و سیمای ایلام با بیان این که استقبال گسترده مردم انگیزه ادامه این مسیر را دوچندان کرده است، تصریح کرد: تصمیم داریم هر ماه با حضور در یکی از شهرستان‌های استان، ضمن انعکاس مطالبات مردم، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های محلی را از قاب رسانه به نمایش بگذاریم.

بهرام با تأکید بر این که «ایران‌جان» میوه شیرین تحول در مسیر عدالت‌گستری و هویت‌محوری است، گفت: پس از موفقیت طرح ایران جان در سطح ملی، اجرای استانی آن آغاز شده و تاکنون ظرفیت‌های شهرستان‌های دهلران و هلیلان معرفی شده است.

وی اضافه کرد: سایر شهرستان‌های استان نیز در برنامه‌های آینده مورد توجه و پوشش رسانه‌ای قرار خواهند گرفت.