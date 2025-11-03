به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، شهباز محمودی گفت: در سال‌های گذشته، استان البرز بیشتر از اینکه به عنوان یک مقصد گردشگری شناخته شود، به عنوان یک گذر گردشگری مطرح بوده است؛ یعنی زیرساخت‌هایی که امکان اقامت گردشگران برای یک روز یا حتی یک شبانه‌روز را فراهم کند، به‌طور کامل آماده نبوده است.

وی افزود: رویکرد جدید ما این است که بتوانیم زیرساخت‌های لازم، از جمله هتل، مهمان‌پذیر، بوم‌گردی و سایر امکانات اقامتی را به شکل استاندارد و کامل فراهم کنیم. این موضوع به ما کمک می‌کند تا گردشگرانی که قصد سفر به استان دارند، بتوانند بیش از یک روز در البرز بمانند و تجربه‌ای کامل از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان داشته باشند.

محمودی توضیح داد: البرز بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی بسیار ارزشمندی دارد. برای نمونه، محوطه تپه ازبکی که خشت دست‌ساز آن، به عنوان اولین خشت دست‌ساز بشر شناخته می‌شود. تاریخ ۹ هزار ساله استان نشان می‌دهد که این منطقه همواره سکونتگاه و زیستگاه بشر بوده است.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: ما در این استان خانه‌هایی از شخصیت‌هایی مهم مانند آیت‌الله طالقانی، دکتر مصدق و خانه شاملو داریم. برنامه ما این است که این خانه‌ها به خانه‌موزه تبدیل شوند تا علاوه بر حفظ ارزش‌های تاریخی، برای گردشگران نیز جذابیت داشته باشند.

وی با تاکید بر اهمیت ترکیب گردشگری تاریخی و طبیعی، بیان کرد: اگر این خانه‌ها و محوطه‌ها به جایگاه اصلی خود برسند، می‌توانیم برای گردشگران استان برنامه‌ای چند روزه طراحی کنیم. به این ترتیب، گردشگران نه تنها از زیرساخت‌های اقامتی مناسب بهره‌مند می‌شوند، بلکه می‌توانند از فضا‌های تاریخی، فرهنگی و تفریحی استان نیز بازدید کنند و تجربه‌ای جامع از سفر به البرز داشته باشند.

این مسئول به ظرفیت‌های گردشگری روستایی استان نیز اشاره کرد و گفت: در بخش گردشگری روستایی نیز ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم. به طور مثال، روستای برغان که با داشتن باغ‌ها و محوطه‌های طبیعی و تاریخی، پتانسیل تبدیل به یک مقصد گردشگری کامل را دارد.