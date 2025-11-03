پخش زنده
مراسم رونمایی از کتاب «همسفر آتش و برف» با روایت خانم فرحناز رسولی از زندگی همسر شهیدش، سعید قهاریسعید، در کتابخانه امام خامنهای شهر سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم که با حضور مسئولان و خانوادههای شهدا برگزار شد، حجتالاسلاموالمسلمین پور ذهبی، نماینده ولیفقیه در استان، شهدا را «اسوههای ایمان، تقوا و معنویت» توصیف کرد و وظیفهشناسی و مسئولیتپذیری را از ویژگیهای بارز شهدا در هشت سال دفاع مقدس خواند.
وی با اشاره به سابقه خدمت شهید سعید قهاریسعید قبل و پس از انقلاب گفت: این «الگوهای رشادت و قهرمانی» باید هرچه بیشتر به نسل جوان معرفی شوند.
ماموستا رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، نیز با تأکید بر درس غیرت و شرافتی که شهدا به جامعه آموختند، گفت: شهدا با بذل جان در راه حفظ آب و خاک وطن، پیام استقامت و شهادتطلبی را به جهانیان مخابره کردند.
سردار رضایی، فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان، ضمن اشاره به ۲۸ سال مجاهدت شهید سعید قهاریسعید در دفاع از انقلاب در استانها و مناطق مختلف کشور، خاطرنشان کرد:عزت، شکوه و امنیت امروز کشور مرهون خون شهداست.
شهید سعید قهاریسعید در پنجم اسفند ۱۳۸۵ در درگیری با عناصر ضدانقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.