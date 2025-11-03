به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، مهدی امینی گفت: پیش‌بینی می‌شودامسال بیش از ۵۰۰ تن محصول با متوسط عملکرد بیش از یک تن در هکتار از باغ‌های پسته برداشت و راهی بازار مصرف شود.

او افزود: عمده باغ‌های پسته این شهرستان در دشت آب اشتر قرار دارد که از نظر ارتفاع از سطح دریا و متوسط درجه حرارت برای توسعه این محصول مناسب است.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده بیشتر ارقام پسته در این شهرستان اکبری و احمدآقایی است که از بازار پسندی خوبی برخوردار است و خریداران زیادی در بازار دارد.