مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده از برداشت پسته درافزون بر ۳۷۰ هکتار از باغ های این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، مهدی امینی گفت: پیشبینی میشودامسال بیش از ۵۰۰ تن محصول با متوسط عملکرد بیش از یک تن در هکتار از باغهای پسته برداشت و راهی بازار مصرف شود.
او افزود: عمده باغهای پسته این شهرستان در دشت آب اشتر قرار دارد که از نظر ارتفاع از سطح دریا و متوسط درجه حرارت برای توسعه این محصول مناسب است.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده بیشتر ارقام پسته در این شهرستان اکبری و احمدآقایی است که از بازار پسندی خوبی برخوردار است و خریداران زیادی در بازار دارد.