فردا راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در قزوین
راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان فردا با شعار «متحد و استوار، مقابل استکبار» در استان قزوین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این مراسم در قزوین فردا از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه از میدان میرعماد آغاز میشود و تا میدان آزادی ادامه خواهد داشت.
۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانشآموزان در سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. به همین مناسبت، این روز هر سال با حضور گسترده مردم، دانشآموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه گرامی داشته میشود.
مراسم امسال نیز با حضور مسئولان استانی، خانوادههای شهدا، فرهنگیان، دانشآموزان و مردم انقلابی قزوین برگزار خواهد شد و سخنرانی، قرائت قطعنامه و اجرای برنامههای فرهنگی از جمله بخشهای این راهپیمایی خواهد بود.