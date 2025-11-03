پخش زنده
۵۲ هکتار از اراضی شهرستان سبزوار به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار گفت: با وجود سطح سبز مطلوب، کمبود آب ناشی از تداوم خشکسالی میتواند منجر به کاهش عملکرد محصول شود.
ابراهیم رودسرابی افزود: علاوه بر این، آفات و بیماریها نیز میتوانند خسارت قابل توجهی به محصول کلزا وارد کنند.
وی ادامه داد: برای توسعه کشت کلزا باید تولید و ترویج واریتههای مقاوم به سرما و دارای پتانسیل عملکرد بالا و همچنین بهبود قیمت تضمینی مورد توجه قرار گیرد تا این محصول در مقایسه با گندم و جو به عنوان محصولات رقیب، بتواند رقابت نماید.