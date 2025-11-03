به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ دشت‌آبادی گفت: در آستانه هفته بسیج و در ایام هفته بسیج دانش‌آموزی، نمایشگاه اسوه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های پایگاه‌های مقاومت بسیج در شهرستان مهریز برپا شده است.

وی افزود: تحقق محلات اسلامی یکی از اهداف بنیادین بسیج در سال‌های اخیر بوده و در همین راستا تعدادی از پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان به عنوان پایگاه‌های الگو انتخاب و در این نمایشگاه حضور یافته‌اند تا فعالیت‌های خود را به نمایش بگذارند.

دشت‌آبادی ادامه داد: فعالیت‌های بسیج در قالب ۱۴ قرارگاه موضوعی سازماندهی شده و در این نمایشگاه هشت غرفه منتخب از جمله غرفه بسیج دانش‌آموزی، غرفه محله اسلامیه و شش غرفه مربوط به پایگاه‌های برگزیده شهرستان، توانمندی‌های خود را عرضه می‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز هدف از برگزاری نمایشگاه اسوه را نمایش جلوه‌های خدمت، ابتکار و همدلی بسیجیان در مسیر تحقق محلات اسلامی و تبیین نقش بسیج در ارتقای فرهنگی، اجتماعی و معنوی جامعه عنوان کرد.