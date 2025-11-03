مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: ۶۷۴ نفر از خدمات رایگان سلامت در محلات کم برخوردار استان البرز بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محمدباقر خلفی با اشاره به ارائه خدمات سلامت به مردم در محلات کم برخوردار گفت: ۶ ایستگاه سلامت با مشارکت خانههای هلال و ۲ کاروان سلامت در محلات هدف برپا شده است و بیش از ۶۷۴ نفر از خدمات رایگان سلامت مانند ویزیت رایگان غربالگری سلامت و توزیع وسایل طبی بهره مند شدند. وی ادامه داد: همچنین کارگاه های توانمند سازی بانوان نیز در این محلات برپا شده است و در طرح حامیان سلامت نیز وسایل طبی مورد نیاز در بین افراد کم برخوردار توزیع شد.