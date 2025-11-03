به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل بورس انرژی در جلسه استفاده از ظرفیت‌های بورس انرژی به منظور تسریع در طرح‌های استان اصفهان در حوزه اقتصاد و انرژی گفت: از کل حجم معاملات بازار برق کشور، ۱۴ درصد به استان اصفهان اختصاص دارد، هرچند سهم این استان در دیگر حوزه‌های بورس انرژی از جمله تأمین مالی و معاملات اوراق بسیار محدود است.

محمد نظیفی با اشاره به تأمین مالی برای طرح‌های بهینه سازی و انرژی‌های تجدید پذیر ادامه داد: فعالیت‌هایی در حوزه مدیریت مصرف انرژی در حال اجراست که برخی از این طرح‌ها در حوزه گاز به نتیجه رسیده‌اند و هدف این است که با توسعه ابزار‌های مالی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، شرایط جذب سرمایه‌های بیشتر در حوزه انرژی، گاز، حمل‌ونقل و انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم شود.

وی گفت: لازم است مجموعه بانکی استان اصفهان حمایت مؤثری در حوزه استفاده از ابزار‌های مالی بازار سرمایه داشته باشند، تا این ابزار‌های مالی سرمایه بتوانند، کارکرد واقعی خود را در تأمین مالی طرح‌ها ایفا کنند.

نظیفی ادامه داد: استفاده از سازوکار‌های مالی بورس انرژی، این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در آینده، از ابزار‌های اعتباری و معاملات تضمینی هم بهره‌مند شوند.

در این جلسه استاندار اصفهان نیز با تأکید بر بهره مندی از ابزار‌های مالی بورس انرژی برای توسعه پایدار گفت: این همکاری برای طرح‌های شاخصی مانند بهینه‌سازی نیروگاه‌ها و توسعه انرژی خورشیدی است.

مهدی جمالی‌نژاد حمایت از این طرح‌ها را مهم دانست و افزود: مجموعه مدیریت استان با همکاری شهرداری اصفهان و دستگاه‌های اجرایی با عزم جدی برای پیشبرد اجرای طرح‌های بزرگ، می‌تواند با بهره‌گیری از ابزار‌های مالی بورس انرژی، مسیر توسعه پایدار را هموار کند.

وی ادامه داد:یکی از محور‌های مهم همکاری، طرح‌های بهینه‌سازی نیروگاه شهید منتظری و نیروگاه‌های جنوب اصفهان است.

جمالی نژاد افزود: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان اصفهان حدود پنج هزار مگاوات برآورد می‌شود که معادل هزار مگاوات برق پایدار است و تحقق این هدف می‌تواند صرفه‌جویی معادل ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز در سال فراهم کند.