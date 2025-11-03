به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:مراسم گشایش ششمین نمایشگاه شهر هوشمند ایران که بزرگ‌ترین رویداد ملی در حوزه تحول شهری و فناوری‌های نوین محسوب می شود، صبح فردا با حضور مقاماتی از دولت و مجلس و برخی از اتحادیه و انجمن های مرتبط برگزار خواهد شد.

غلامرضا رضائیان، رئیس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران، گفت: آینده از آنِ شهر‌های هوشمند است؛ شهر‌هایی که در آنها فناوری و نوآوری به‌طور هوشمندانه در هم تنیده می‌شوند تا کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد، خدمات شهری بهینه شود و محیطی پایدار و ایمن برای همه فراهم گردد.

رضائیان اضافه کرد:این رویداد از ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاه‌های مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد و میزبان شرکت‌های پیشرو، متخصصان، مدیران شهری و علاقه‌مندان به فناوری‌های نوین خواهد بود.

رضا رضائیان افزود:هدف اصلی این نمایشگاه تبادل تجربه و معرفی دستاورد‌های ملی؛ حمایت از نوآوری‌های شهری و شرکت‌های دانش‌بنیان؛ ایجاد پیوند میان سیاست‌گذاری و پیمانکاران و در نهایت، به تصویر کشیدن افق هوشمند ایران، توسعه زیرساخت‌های شهری نوین و ترویج فرهنگ استفاده از فناوری‌های هوشمند است.

وی با بین اینکه نمایشگاه شهر هوشمند ایران، نماد عزم ملی برای حرکت به‌سوی آینده‌ای نوین در مدیریت شهری است، افزود: این نمایشگاه تنها یک گردهمایی تخصصی نیست؛ بلکه نماد عزم ملی برای ساخت ایران هوشمند است. ایرانی که شهر‌های آن بر پایه فناوری، نوآوری و مشارکت مردم اداره می‌شوند.

رئیس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران افزود: این رویداد بزرگ، با هدف هم‌افزایی میان دولت، شهرداری‌ها، نخبگان و بخش خصوصی، بستری برای معرفی تازه‌ترین دستاورد‌ها و فناوری‌های هوشمندسازی شهر‌ها فراهم می‌سازد.

رضائیان ادامه داد: این رویداد، پلی است میان ایده و اجرا؛ میان فناوری و زندگی. جایی که آینده، همین امروز در برابر چشم ایران شکل می‌گیرد. حضور شهرداران، مدیران، شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان، یعنی محل شکل‌گیری سیاست‌های آینده، در این رویداد عظیم، جدیدترین دستاورد‌های ایران در حوزه‌های حمل‌ونقل هوشمند، اینترنت اشیا (IoT)، زیرساخت‌های دیجیتال، خدمات شهری آینده‌محور، مدیریت یکپارچه داده‌های شهری، انرژی هوشمند، هوش مصنوعی در مدیریت شهری، سلامت دیجیتال و شهروند هوشمند به نمایش درخواهد آمد.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه در پایان گفت: هم‌زمان با برگزاری این رویداد، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه بازار صادراتی آنها، پاویون ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان را برپا خواهد کرد و همچنین کنفرانس شهر هوشمند ایران با حضور جمعی از اساتید برجسته دانشگاه‌ها، مدیران شهری، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و نوآوری شهری برگزار خواهد شد.

رضائیان در پایان گفت: در این رویداد، پنل‌های تخصصی متعددی با محوریت موضوعاتی همچون زیرساخت‌های دیجیتال، داده‌محوری در مدیریت شهری، شهر پایدار، حمل‌ونقل هوشمند و شهروند هوشمند برگزار می‌شود.

ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهرهوشمند و هوش مصنوعی ایران از ۱۳ الی ۱۵ آبان ماه هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل نمایشگاه‌های مصلای تهران آماده بازدید علامند خواهد بود.