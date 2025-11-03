به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری به همراه شهردار و اعضای شورای شهر گرگان از طرح در حال ساخت شهربازی مدرن گرگان بازدید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن طاهری در این بازدید گفت: این طرح باعث ایجاد نشاط اجتماعی در سطح جامعه و جذب گردشگر می شود و تحول اقتصادی به همراه دارد.

مجید طاهری شهردار گرگان هم گفت: اجرای طرح شهربازی مدرن گرگان بدون وقفه ادامه دارد و تلاش می کنیم مرحله اول شهربازی به زودی به بهره برداری برسد.