پخش زنده
امروز: -
مسمومیت گازی، مرد ۴۰ ساله در امینآباد را به کام مرگ کشاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان گفت: ظهرامروز امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت خبری مبنی بر جان باختن مردی ۴۰ ساله با بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن واقع در یکی از باغهای امینآباد اصفهان به محل حادثه اعزام شدند.
علیرضا زمانپور افزود: کارشناسان نشت گاز مونوکسیدکربن ناشی از نقص در دودکش بخاری را علت این حادثه اعلام کردند.
وی ادامه داد: با سرد شدن هوا، شهروندان باید نسبت به ایمنی وسایل گرمایشی، نصب صحیح دودکش، تهویه مناسب و سرویس دورهای بخاریها دقت کنند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.