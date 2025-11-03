به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی و در آستانه یوم الله ۱۳ آبان ویژه برنامه‌های مختلفی در استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدارس استان امروز شاهد نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی بود.هیچنین مناسبت هفته بسیج دانش آموزی و در آستانه یوم الله ۱۳ آبان نماینده ولی فقیه در استان با تعدادی از دانش آموزان دیدار کرد.

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی دراین دیدار دانش آموزان راسرمایه و آینده کشوردانست و گفت: معنویت، علم آموزی و بصیرت دینی و سیاسی از ملزومات پیشرفت دانش آموزان است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه درشش دهه گذشته تا کنون هر اتفاق و مشکلی که در جوامع بشری به وجود آمده است یک طرف آن به آمریکا ختم شده است گفت لازم است که دانش آموزان به خوبی دشمنان و توطئه‌های آنان را بشناسند.

حسینی مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز با اشاره به اینکه همبستگی، اتحاد و نگاه به آینده از پیام‌های راهپیمایی سیزده آبان است گفت نقش آفرینی دانش آموزان در صحنه‌های مختلف همیشه باعث یاس و نا امیدی برای بدخواهان و اتحاد و همبستگی برای دوستان بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش و جمعی از مدیران و معاونان وی امروز با خانواده شهید عامر قادری از شهدای ترور که فرزندان وی در مدارس شاهد شاغل به تحصیل هستند و همچنین خانواده شهید دانش‌آموز رضا خدامرادپور دیدار کردند.

به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی و در راستای برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان یادواره ۱۳ شهید دانش آموز شهرستان دیواندره در مدرسه دبیرستان نمونه فضیلت برگزار شد.

به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی نمایشگاه نقاشی با موضوع پویش پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط دانش آموزان دختر در کانون شهید علامه طباطبایی دیواندره برگزار شد.