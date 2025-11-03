پخش زنده
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در راستای اجرای قانون حفظ آثار ملی، نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری سه اثر تاریخی «مسجد جامع مرند»، «محراب مسجد جامع مرند» و «مدرسه فرخی» در شهرستان مرند را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس ابلاغ رسمی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به سه اثر تاریخی مسجد جامع مرند، محراب این مسجد جامع و مدرسه فرخی مرند، تعیین و برای اجرا ابلاغ شد. این اقدام در راستای صیانت از آثار فرهنگیتاریخی و بر اساس قوانین و مقررات حوزه حفاظت از میراث ملی انجام شد.
بر پایه این ابلاغ، محدوده حریم آثار مذکور تحت حفاظت و نظارت کامل وزارت میراثفرهنگی قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف در عرصه یا حریم آنها، مطابق با مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب شده و مرتکب ، مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد.
«مسجد جامع مرند» به شماره ۶۲۲۰ در ۷ مهرماه ۱۳۸۱، «محراب مسجد جامع مرند» به شماره ۱۳۹ در ۱۵ دیماه ۱۳۱۰ و «مدرسه فرخی» به شماره ۲۲۸۵۵ در ۷ خردادماه ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند.
با ابلاغ این نقشهها و ضوابط، هرگونه عملیات عمرانی، بازسازی یا مرمتی در محدوده یادشده منوط به اخذ مجوز از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است. هدف از این اقدام، تضمین پایداری تاریخی، حفاظت از اصالت بناها و هماهنگی معماری شهری با ارزشهای فرهنگی و تاریخی نهفته در بافت کهن مرند عنوان شده است.