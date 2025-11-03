به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، در آئینی با حضور رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین، مدیرکل ورزش و جوانان فارس، فرماندار فیروزآباد، جمعی از ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان فوتبال، زمین چمن مصنوعی جایدشت فیروزآباد به بهره‌برداری رسید.

این زمین چمن استاندارد با مساحت ۸ هزار و ۲۵۰ متر مربع و در ابعاد ۷۵ در ۱۱۰ متر، با صرف افزون بر ۱۵۰ میلیارد ریال ساخته و تجهیز شد.

عملیات اجرایی این طرح شاساخت زمین چمن مصنوعی، فنس‌کشی اطراف، ساخت پیست سلامت، نصب برج‌های روشنایی و اجرای بتن‌ریزی زیرسازی بود.

این طرح ورزشی که از زمان نمایندگی دوره دهم آغاز شده بود، بیش از ۱۰ سال به‌صورت نیمه‌تمام باقی مانده بود .