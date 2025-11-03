پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: ششمین نمایشگاه شهر هوشمند، مسکن و شهرسازی کانون نوآوری و تعاملات بین المللی همسو با اکتبر شهری سازمان ملل، که بر اهمیت شهرسازی فراگیر و پایدار تأکید دارد، در تاریخ ۱۳ الی ۱۵ آبان برگزار میشود. این رویداد به عنوان محفلی کلیدی برای ارائه آخرین دستاوردهای فناورانه و تقویت دیپلماسی شهری کشور در سطح بینالمللی آغاز به کار میکند. یکی از برجستهترین محورهای این دوره از نمایشگاه، تمرکز گسترده بر فناوریهای نوین است.
غلامرضا رضائیان دبیر اجرایی بیان نمود؛ در راستای بومیسازی دانش و انتقال تجربه، این نمایشگاه میزبان ۴۰ سخنران برجسته داخلی میباشد. این متخصصان و مدیران شهری، در قالب کارگاهها و سخنرانیهای تخصصی، به تبیین چالشها و فرصتهای پیادهسازی مدلهای شهر هوشمند متناسب با ساختار بومی ایران میپردازند. پنلهای تخصصی، بستری برای نمایش راهکارهای عملی مبتنی بر زیر ساختهای هوش مصنوعی، عملیات ازی شهر هوشمند در ایران و رویکردهای جدید شهر هوشمند و مدیریت شهری فراهم میکنند. هدف اصلی، ارتقاء کارایی خدمات عمومی از حملونقل هوشمند تا مدیریت منابع و انرژی در شهرها میباشد. تبادل دانش میان دانشگاه، صنعت و نهادهای اجرایی، نقطه قوت اصلی این بخش است.
ایشان اضافه نمود؛ کارگاههای آموزشی تخصصی و فشرده، به تحلیل چالشها و ارائه راهکارهای بومیسازی شده برای پیادهسازی مدلهای شهر هوشمند در ساختار ایران میپردازند. این کارگاهها، فرصتی بینظیر برای مدیران شهری، کارشناسان فنی و نمایندگان صنعت فراهم میآورد تا مستقیماً از تجارب عملی در حوزههای هوش مصنوعی، زیرساختهای دادهمحور و مدیریت نوین شهری بهرهمند شوند.
رضائیان در ادامه گفت؛ حضور مقامات عالیرتبه کشوری و جمعی از مدیران کلان شهری از سراسر کشور، بر اهمیت راهبردی این رویداد در سطح ملی تأکید دارد. انتظار میرود در حاشیه این نمایشگاه، تفاهمنامههای مهمی در راستای ارتقاء خدمات عمومی، از حملونقل هوشمند تا بهینهسازی مصرف انرژی، به امضا برسد.
غلامرضا رضائیان گفت؛ این دوره از نمایشگاه، اهمیت ویژهای به تعاملات بینالمللی داد. این تعاملات به طور مستقیم با شعار جهانی «اکتبر شهری» سازمان ملل، که بر اهمیت شهرسازی فراگیر و پایدار تأکید دارد، همسو است. برقراری ارتباط با هیئتهای خارجی و امضای تفاهمنامههای اولیه با چند نهاد بینالمللی، نشاندهنده عزم ایران برای پیوستن به شبکههای جهانی شهرهای هوشمند و تبادل تجربیات موفق در سطح جهانی است. همچنین، در راستای تقویت دیپلماسی شهری بینالمللی، تعاملات فعالی با هیئتهای خارجی برنامهریزی شده است. این نمایشگاه ایران را به عنوان یک بازیگر فعال در شبکه جهانی شهرهای هوشمند معرفی کرده و تبادل تجربیات موفق جهانی را تسهیل مینماید.
ششمین نمایشگاه شهر هوشمند ایران، فراتر از یک نمایشگاه تجاری، به محفلی برای جهتدهی عملی به آینده شهرنشینی کشور تبدیل شده که با تکیه بر آموزش کاربردی و همافزایی نهادهای اجرایی، گامی مهم در تحقق چشمانداز شهرهای ایمن و پایدار برمیدارد.
شایان ذکر است نمایشگاه از تاریخ ۱۳ الی ۱۵ ابان ماه سال جاری در محل مصلای امام خمینی (ره) از ساعت ۱۰ صبح الی ۶ بعدازظهر برگزار میگردد