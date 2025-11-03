پخش زنده
امروز: -
دو دانشجوی فسایی که سال ۱۳۵۸ در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا حضور داشتند، سالها بعد در دفاع از خاک وطن به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سالها از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ میگذرد؛ رویدادی که به دست دانشجویان پیرو خط امام رقم خورد و به نقطهای سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران تبدیل شد.
در این حادثه تاریخی دو نفر از دانشجویان فسایی بنامهای دانشجوی شهید فرخزاد سلحشور و جلیل شرفی حضور داشتند
با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، شهید سلحشور و شهید شرفی پس از تسخیر لانه جاسوسی دانشگاه را رها کردند و عازم جبهههای نبرد شدند.
شهید سلحشور سال ۱۳۵۹ درعملیات هویزه و شهید جلیل شرفی سال ۱۳۶۲ در منطقه مهران به شهادت رسید.