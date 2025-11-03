پخش زنده
معاون ادارهکل میراثفرهنگی فارس از تشکیل پرونده برای دستاندرکاران تخریب بخشی از ساختمان ورودی باغ تاریخی مینو در شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، باغ تاریخی مینو واقع در خیابان خیام شیراز که متعلق به خانواده مرحوم نمازی بوده و قدمت آن به دوره پهلوی میرسد و در سال ۱۳۸۲ به ثبت ملی رسید.
صادق زارع گفت: متاسفانه فردی که مالکیت باغ را بر عهده دارد بدون کسب مجوز از اداره کل میراث در اقداماتی خودسرانه بخشی از فضای ورودی تخریب کرده است.
وی افزود: به محض مطلع شدن، با هماهنگی دادستان مرکز استان در مکان حضور یافتیم و بدون هیچ مماشاتی شبانه دستگاهها را توقیف و شکایت کردیم.
زارع با بیان اینکه مالک طرحی داشته، اما بهصورت مکتوب آن را به میراث ارائه نکرده و با کجسلیقگی و خودسرانه نسبت به تخریب اقدام کرده است، اظهار داشت: ما بهموقع متوجه شده و مانع انجام ادامه کار شدیم.
محوطه و باغ مینو متعلق به دوره پهلوی است و در ضلع غربی خیابان خیام واقع شده است.
معاون میراث فرهنگی فارس با تأکید بر لزوم بازسازی بخشهای جزئی تخریب شده (بخشی از دو طرف ورودی مشهور به کالسکهخانه) مطابق تصاویر و نقشهها، گفت: «در سالهای گذشته هم اتفاقاتی افتاده و در عرصه باغ ساخت و سازهای جدیدی صورت گرفته است که بر اساس طرح قبلی که ارائه کردهایم، هنگام مرمت باغ این ساخت و سازها هم باید تخریب و جمعآوری شوند.
زارع تأکید کرد: «در طرحی که قبلا مصوب شده بود، صراحتاً عنوان شده که اگر قرار است مرمتی در باغ صورت گیرد یا طرحی اجرا شود، باید از میراث مجوز لازم اخذ شود، اما از این بند نیز سرپیچی شده، از خط قرمز عبور شده و سهلانگاری صورت گرفته است.»
وی در پایان تصریح کرد: میراث فرهنگی شکایت کرده و پیگیر ماجرا خواهد بود.