به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسوول پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش موته گفت: در پی گشت شبانه مأموران یگان حفاظت پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش موته، مأموران، حوالی مزارع روستا‌های اطراف منطقه در ساعت ۲ بامداد، موفق به کشف ۲ عدد تله زنده‌گیری غیرمجاز شدند.

عبدالله قبادپور افزود: در این عملیات، یک رأس آهوی نر که از ناحیه پا به علت گرفتار شدن در یکی از تله‌ها مصدوم شده بود، با تلاش محیط‌بانان رهاسازی و برای مداوا و مراقبت‌های تخصصی، به مرکز اصفهان منتقل شد.

وی ادامه داد: پارک ملی موته علاوه بر اینکه مهم‌ترین زیستگاه آهوی ایرانی در کشور است، بزرگ‌ترین و خالص‌ترین جمعیت این گونه جانوری را در خود جای داده است و وجود آهو و انواع گونه پستانداران در این پارک موجب طمع شکارچیان حیات‌وحش است و بار‌ها محیط‌بانان شکارچیان غیرمجازی را همراه با شکار آهو در این پارک دستگیر کرده‌اند.

پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش موته با وسعت ۲۰۵ هزار هکتار در شمال غرب استان اصفهان و جنوب استان مرکزی قرار دارد که مدیریت آن به عهده اصفهان است؛ که در زمان حاضر محل حیات ۲۵ گونه پستاندار، ۸۸ گونه پرنده و ۲۵ گونه خزنده است.

سال گذشته از سرشماری حدود هشت هزار و ۶۰۰ رأس از سه گونه علف‌خوار، چهارهزار و ۸۰۰ رأس آهوی ایرانی، سه هزار رأس قوچ و میش اصفهان و ۸۰۰ رأس کَل و بز ثبت شد.