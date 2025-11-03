به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت و هادی حق شناس استاندار گیلان با صدور پیامی مشترک، فرا رسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز را گرامی داشتند و بر حضور گسترده و پرشکوه مردم ولایتمدار استان در راهپیمایی این روز تأکید کردند.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ملت شریف، قهرمان‌پرور و همواره بیدار گیلان

فرا رسیدن سیزدهم آبان‌ماه، یوم‌الله بزرگ و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز را صمیمانه گرامی می‌داریم.

این روز یادآور فریاد رهایی بخش ملت ایران در برابر سلطه و استبداد است؛ روزی که با تسخیر لانه جاسوسی، ندای استقلال خواهی ملت ما جهان را لرزاند و الگویی برای مستضعفان عالم شد.

امروز، در حالی که فریاد عدالت‌خواهی ملت فلسطین و مظلومان غزه در برابر جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آشکار دولت مستکبر آمریکا از این کودک‌کشی‌ها طنین‌افکن است، راهپیمایی ۱۳ آبان بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا می‌کند.

ایستادگی در برابر ظلم، مختص مرز‌های ایران نیست؛ آنجا که در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اخیر نیز، ملت آگاه ایران و نیرو‌های مسلح قهرمان، رژیم صهیونیستی و آمریکا را از کرده خود پشیمان کردند، نشان داد که وحدت و همدلی مردم، رمز همیشگی پیروزی این امت شهیدپرور است.

حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، اعلام انزجار جهان اسلام از ظلم و حمایت از جبهه مقاومت است و این حرکت پیامی است به دولت‌هایی که چشم بر جنایات هولناک رژیم ددمنش صهیونیستی بسته‌اند و آن را حمایت می‌کنند، اما این حمایت‌ها محکوم است و ملت ایران همواره در کنار مظلومان ایستاده است.

آمریکا با سیاست‌های مداخله جویانه خود همچنان به دنبال حفظ هژمونی است و تلاش می‌کند با تحریم‌ها و فشار اقتصادی، ملت ما را از مسیر اصلی منحرف سازد، اما این راهپیمایی نشان می‌دهد که ملت ایران با اتکا به قدرت درونی خود، هرگز زیر بار زور نخواهد رفت.

اینجانبان، شما مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار گیلان و رشت را دعوت می‌کنیم تا با حضور گسترده، مقتدرانه و پرشکوه خود در راهپیمایی امسال، بار دیگر با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، استقلال ملی و ارزش‌های اسلامی تجدید میثاق نموده و پاسخی قاطع به توطئه‌ها و تحرکات دشمنان قسم‌خورده نظام و ملت بدهید.