در اولین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری یزد، دستور کار جامعی برای زیباسازی شهری، ساماندهی فضاهای سبز، ورودیهای شهر، نقاط گردشگرپذیر و تدوین برنامههای فرهنگی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محیالدینی از برگزاری اولین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تلاشها برای فراهم کردن شرایط بسیار خوب در شهر میراث جهانی برای میهمانان و شهروندان در نوروز امسال آغاز شده است. نکته برجسته این دوره، همزمان شدن نوروز با عید سعید فطر است که برنامههای ویژهای را در این راستا ایجاب میکند.
در اولین نشست این ستاد که با حضور معاونین شهردار، مدیران مناطق، روسای سازمانها و مدیران ستادی برگزار شد، مقرر شد که ابلاغ مسئولان و اعضای کمیتههای زیرمجموعه ستاد تا پایان هفته جاری صادر شود تا برنامهریزیهای عملیاتی خود را آغاز کنند.
در این جلسه، فعالیتهای ستاد در سال گذشته مرور شد تا کاستیها و کمبودهای احتمالی احصا شده و اعتبارات مورد نیاز به بخشهای مختلف تخصیص یابد. همچنین در خصوص زیباسازی شهری، بحث و تبادل نظر مفصلی پیرامون ساماندهی سیما و منظر، به ویژه ورودیهای شهر و مناطق گردشگرپذیر، طراحی و نصب المانهای نوروزی و فضاسازی سبز صورت گرفت.
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز برنامههای متنوع و شادی متناسب با ایام نوروز و عید فطر پیشبینی کرده که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
شهردار ابراز امیدواری کرد که با اقدامات انجام شده، یزد میزبان شایستهای برای همشهریان و گردشگران نوروزی باشد.