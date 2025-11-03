پخش زنده
مدیر مرکز آموزشهای تخصصی کوتاهمدت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور از ثبتنام دوره جامع «کاربرد هوش مصنوعی در فعالیتهای قرآنی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما و به نقل از ایکنا، سعید رستهمقدم مدیر مرکز آموزشهای تخصصی کوتاهمدت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، از اجرای دوره جامع کاربرد هوش مصنوعی در فعالیتهای قرآنی خبر داد و گفت: استفاده از هوش مصنوعی ضرورتی برای ارتقا و همگامی جامعه قرآنی با تحولات عصر حاضر است.
آقای رستهمقدم با اشاره به تحولات گسترده دنیای فناوری افزود: امروز دنیای ارتباطات، آموزش و تبلیغ در بسترهای هوشمند جریان دارد، فعالان قرآنی اگر با ابزارهای هوش مصنوعی آشنا نباشند، بخشی از ظرفیت بزرگ ترویج قرآن را از دست خواهند داد.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر بسیاری از مؤسسات و مراکز قرآنی با چالشهایی مانند کمبود نیروی انسانی، هزینههای بالای تولید محتوا و دشواری در تحلیل نیازهای مخاطبان روبهرو بودهاند، در حالی که فناوریهای هوشمند میتوانند در همه این زمینهها نقش تسهیلگر ایفا کنند.
مدیر مرکز آموزشهای تخصصی کوتاهمدت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور گفت: هوش مصنوعی این امکان را فراهم میکند تا فعالان قرآنی بتوانند با صرف هزینه و زمان کمتر، محتوای متنی، تصویری و صوتی تولید، رفتار مخاطبان را تحلیل و حتی دستیارهای دیجیتال سادهای برای پاسخگویی به سؤالات قرآنی یا معرفی فعالیتهای خود، طراحی کنند.
آقای رستهمقدم با تشریح جزئیات این طرح، گفت: هدف اصلی این دوره، آشنایی کاربردی و اخلاقمحور فعالان قرآنی با هوش مصنوعی است. تلاش کردهایم بدون ورود به مباحث فنی پیچیده، شرکتکنندگان را با ابزارهایی آشنا کنیم که فوراً در کار قرآنیشان قابل استفاده باشد.
وی افزود: در این دوره شرکتکنندگان یاد میگیرند چگونه با کمک ابزارهای هوشمند، کلاسها و مخاطبان خود را تحلیل کنند، محتوای تبلیغی و آموزشی جذاب تولید و حتی دستیارهای دیجیتال سادهای طراحی کنند که در معرفی مؤسسه، پاسخ به سؤالات یا ارائه محتواهای کمکی، نقش داشته باشند.
مدیر مرکز آموزشهای تخصصی کوتاهمدت تأکید کرد: در کنار مهارتهای فنی، مباحث اخلاقی و اسلامی استفاده از فناوری نیز بخش مهمی از آموزشها را تشکیل میدهد.
* زمان و نحوه ثبتنام
آقای رستهمقدم گفت: این دوره در چهار جلسه دوساعته، مجازی و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار میشود. هزینه ثبتنام برای شرکتکنندگان ۳۵۰ هزار تومان اعلام شده است و علاقهمندان میتوانند تا پایان آبان ماه از طریق پایگاه اینترنتی qurani.jdereg.ir یا تماس با شماره ۱۵-۰۲۱۶۷۶۱۲۲۱۳ برای ثبتنام اقدام کنند. همچنین، اطلاعات تکمیلی از صفحه مجازی education_isqa@ در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام در دسترس است.
وی با دعوت از فعالان قرآنی برای مشارکت در تکمیل محتوای آموزشی این دوره اضافه کرد: اگر بخواهیم نسل جدید را به قرآن نزدیک کنیم، باید زبان و ابزارهای روز را بشناسیم. هوش مصنوعی نهتنها تهدید نیست، بلکه فرصتی بزرگ برای رساندن پیام قرآن به زبان نسل امروز است.