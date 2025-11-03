به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی حسنوند،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان گفت: در پی گزارش اولیه مبنی بر خودکشی یک جوان با استفاده از سلاح گرم، بلافاصله عوامل انتظامی و قضایی در محل حاضر شده و تحقیقات مقدماتی آغاز شد.

دادستان مرکز استان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد روانی، اجتماعی و حقوقی این پرونده اظهار کرد: پرونده قضایی با موضوع بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع این حادثه تشکیل شده و کارشناسان مربوطه در حال جمع‌آوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی هستند.

حسنوند با اشاره به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی پیرامون تشکیل پرونده قضایی برای فرد مذکور، اعلام کرد: هیچ‌گونه پرونده‌ای در خصوص انتشار محتوا در فضای مجازی برای مرحوم در مراجع قضایی لرستان تشکیل نشده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان تصریح کرد: انتشار اخبار غیرمستند و گمانه‌زنی‌های بی‌پایه در فضای مجازی نه‌تنها موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند تبعات حقوقی برای منتشرکنندگان آن به همراه داشته باشد.

وی در پایان ضمن تأکید بر نقش خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم نتایج بررسی‌ها پس از تکمیل تحقیقات، از طریق روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان به اطلاع عموم خواهد رسید.