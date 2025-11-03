پخش زنده
استاد گروه جغرافیای سیاسی، گفت: استقلالطلبی ملت ایران همواره در تضاد با سیاستهای سلطهجویانه آمریکا بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسین ربیعی در گفتگو با خبر ۲۰ سیما کیش، با اشاره به ریشههای تاریخی دشمنی ایالات متحده آمریکا با ملت ایران، گفت: ایالات متحده همانند بسیاری از قدرتهای جهانی در طول تاریخ، خوی سلطهگری و تمامیتخواهی نسبت به سایر کشورها داشته و همواره تمایل دارد دیگر ملتها از خواستهها و سیاستهایش تبعیت کنند یا دستکم در برابر آنها مخالفتی نشان ندهند.
او افزود: جمهوری اسلامی ایران در دهههای گذشته همواره بر استقلال خود تأکید داشته است و تلاش کرده تا منافع ملی خود را در منطقه و جهان با تکیه بر توان داخلی و بدون وابستگی به قدرتهای خارجی دنبال کند.
استاد دانشگاه خوارزمی، گفت: این روحیه استقلالطلبی و مقاومت در برابر زیادهخواهی قدرتهای جهانی، باعث شده ایران در بزنگاههای مختلف تاریخی با ایالات متحده دچار تضاد منافع شود.
حسین ربیعی با اشاره به نمونههای تاریخی تقابل ایران و امریکا، گفت: پس از ملی شدن صنعت نفت و ایستادگی ملت ایران در برابر استعمارگران تا پیروزی انقلاب اسلامی و رخدادهای مهم سیاست خارجی در سالهای پس از آن، هرگاه ایران در مسیر دفاع از منافع خود گام برداشته است، ایالات متحده با رویکردی خصمانه در برابر آن ایستادگی کرده است.
او تأکید کرد: دشمنی ها نه به دلیل رفتار یا تصمیم مقطعی ایران، بلکه ریشه در ماهیت برتریطلبی و سلطهجویی قدرتهای جهانی دارد و همواره با ملتهایی که بر استقلال خود پافشاری میکنند، سر ستیز دارند.
حسین ربیعی گفت: امروز آمریکا همچون گذشته همان سیاست را در قبال ایران و سایر کشورهایی که نمیخواهند تابع منافع واشنگتن باشند، ادامه میدهد و در حقیقت، استکبارستیزی مردم ایران پاسخی تاریخی به همین روحیه سلطهطلبی است و تجربه نشان داده است که هرچه فشارها و تهدیدها بیشتر شود، اراده ملت برای حفظ استقلال و اقتدار ملی نیز استوارتر خواهد شد.