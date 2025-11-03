پخش زنده
روزی که قلم، زکات دانایی اش را پرداخت کرد و تا مرز شهادت پیش رفت؛ ۱۳ آبان، روز قلم بود؛ آن گاه که حماسهای به بلندای تاریخ آفرید و با تسخیر لانهای جاسوسی، ابرقدرت جهان را تحقیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در آستانه گرامی داشت یوم الله ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی؛ مسئولان، احزاب و گروههای سیاسی، دانش آموزان و دانشجویان ایلامی، مردم استان را به حضور حماسی در راهپیمایی این روز دعوت کردند.
صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷، دانشآموزان در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش همگان برسانند.
این جوانان پرشور و خداجو، گروه، گروه به داخل دانشگاه رفتند و به همراه دانشجویان و گروههای دیگری از مردم در زمین چمن دانشگاه اجتماع کردند.
ساعت ۱۱ صبح، مأموران، ابتدا چند گلوله گاز اشکآور در میان این جمعیت خروشان پرتاب کردند؛ اما اجتماع کنندگان در حالی که به سختی نفس میکشیدند، صدای خود را رساتر کرده و با فریاد اللهاکبر، لرزه بر اندام مأموران مسلح شاه افکندند.
در این هنگام تیراندازی آغاز شد و جوانان و نوجوانان بیگناه، یکی پس از دیگری در خون خود غلتیدند؛ در این روز، ۵۶ نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند.
به خاطر گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان دانشآموز، این روز در تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانشآموز نامگذاری شده است.