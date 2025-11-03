پخش زنده
امروز: -
نمایندگان بوکس شهرستان آباده به مسابقات قهرمانی شکست حصر آبادان اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سرپرست هیات بوکس شهرستان آباده گفت: یک بوکسر و یک مربی از شهرستان آباده در قالب تیم بوکس استان فارس ، آذر ماه برای شرکت در مسابقات قهرمانی شکست حصر آبادان اعزام خواهند شد.
مهدی جعفری افزود: این مسابقات در شهر آبادان برگزار میشود و میزبان برترینهای بوکس کشور خواهد بود.
او با بیان آمادگی بالای نمایندگان بوکس آباده ادامه داد: حضور ورزشکاران شهرستانها در چنین رویداد مهمی، فرصتی ارزشمند برای کسب تجربه، ارتقای سطح فنی و معرفی استعدادهای بوکس آباده در سطح ملی است.
سرپرست هیات بوکس شهرستان آباده بیان کرد: حمایت و پشتیبانی از تیمهای ورزشی شهرستان آباده در مسیر رشد و توسعه ورزش همگانی و حرفهای بسیار مهم است.
مهدی جعفری در پایان اضافه کرد: اعزام نمایندگان بوکس آباده به این مسابقات نشاندهنده تلاش مستمر هیات بوکس شهرستان آباده و مربیان پرتلاش آن برای ارتقای جایگاه ورزش بوکس در استان فارس است.