پخش زنده
امروز: -
فردا شهرهای مختلف استان گلستان یکپارچه صحنه حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ خبرنگاران صدا وسیمای گلستان از مردم استان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کردند.
۱۳ آبان یعنی نه گفتن به استکبار جهانی، یعنی نه گفتن به دل سیاه کاخ سفید.
۱۳ آبان یعنی آری گفتن به دفاع از ایران تا پای جان .
۱۳ آبان یعنی سلام گفتن به شهید سه ساله، زهرای برزگر .
۱۳ آبان یعنی هر چه دنیا فریاد دارد سرآمریکای جنایتکار فرود آرد.
۱۳ آبان یعنی وفاق در داخل، ایستادگی مقابل دشمن.