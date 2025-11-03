به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست، حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی تجریشی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی با بیان اینکه این سند یکی از اقدامات سند راهبردی کشور است تا یک نظام جامع در ۳۴ بند درباره مأموریت‌های فضای مجازی داشته باشیم، گفت: سند سواد فضای مجازی مرتبط با مسائل محتوایی است که پیش نویس آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و پس از طی مراحل قانونی و تصویب در کمیسیون عالی ارتقای محتوای فضای مجازی کشور به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است که درباره فرآیند اجرایی آن باید همفکری کنیم.

معاون امور محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه تلاش ما در سند سواد فضای مجازی کمک به افزایش توانایی مردم برای زیست بهتر است، اظهار داشت: ما نسبت به دیگر کشور‌ها بیشتر تحت هجمه دشمنان هستیم و به عنوان دستگاه حاکمیتی وظایفی در خصوص توانمندسازی مردم در این فضا داریم و مطالعات نشان می‌دهد ما نسبت به کشور‌های دیگر در این حوزه عقب‌تر هستیم.

وی افزود: ما در فضای مجازی هم باید کمک کنیم زیست مردم شایستگی یک زیست سالم و بومی را داشته باشد و آن را تقویت کنیم؛ همچنین در فضای مجازی آسیب‌هایی مثل کلاهبرداری و یا تعرض به حریم خصوصی وجود دارد و در برابر این آسیب‌ها نیازمند سپری هستیم تا از مردم حفاظت کرده و این مشکلات به حداقل برسد.

حجت الاسلام تجریشی با بیان اینکه در این سند، بخش اقدامات را شاخص گذاری کمی و کیفی کردیم، اظهار داشت: ما برخلاف گذشته که صرفاً یک سری مأموریت‌ها به دستگاه‌ها واگذار می‌شد تلاش کردیم تا با سنجش گذاری توانایی ارزیابی شاخص‌ها را داشته باشیم و بعد از گذشت مثلاً دوسال بررسی کنیم و ببینیم آیا اهداف این سند درست پیش رفته است یا خیر.

گفتنی است؛ در ادامه این نشست، سایر نمایندگان دستگاه‌ها پیشنهادات خود را در خصوص استفاده از ظرفیت‌های عمومی مردم و مدل‌های جمع سپاری، تلاش برای تولید محتوا‌های جدید و قابل رقابت با تولیدات دشمن، لزوم پیگیری نحوه اجرای سند و پاسخگو بودن نسبت به اهداف سند، تدوین مدل شایسته برای زیست فضای مجازی و طراحی دوره‌های آموزشی متناسب با آن، توجه به تحول بازار کار در سال‌های آینده با توسعه هوش مصنوعی و نیاز به طرح ویژه و ضربتی برای بازپروری نیروی کار، توجه به بخش خصوصی و تنظیم گران بخشی در سند توجه به تناسب بودجه و امکانات دستگاه‌ها در اجرای سند، تعیین متولی اجرای سند در هر دستگاه و کمک به نگارش دستورالعمل اجرایی آن توجه به زیرساخت‌های فناوری در کشور و همچنین تقویت سکو‌های داخلی و همکاری با وزارت بهداشت در راستای توجه به سلامت روان مردم در فضای مجازی ارائه کردند.

در این نشست نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت کشور، شورای اطلاع رسانی دولت، سازمان تبلیغات اسلامی، مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیما، فرماندهی نیروی انتظامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.