به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابت‌های لیگ ژیمناستیک فورال دختران در رده سنی جوانان با حضور ۱۲۰ تیم باشگاهی از استان‌های سراسر کشور به میزبانی تهران برگزار شد.

تیم باشگاه «ماهور سنندج» و «هیات ژیمناستیک شهرستان کامیاران» به عنوان دو نماینده استان در این مسابقات حضور پیدا کردند.

در پایان تیم «ماهور سنندج» موفق شد نایب قهرمان شد و «هیات ژیمناستیک کامیاران» دیگر نماینده استان نیز جایگاه سوم و نشان برنز را کسب کرد.